Campionato di Formula 1 2021, chi vincerà tra Verstappen e Hamilton?

Ormai manca davvero poco alla concluisone del Campionato mondiale di F1 2021. Sono risaste soltano due gare per aggiudicare il titolo di campione del mondo. Chi lo vincerà tra Max Verstappen o Lewis Hamilton? I punti che li separano sono soltanto 8.

Verstappen, negli ultimi anni è maturato molto, non ha sbagliato quasi mai in questo campionato.

Hamilton ha l’esperienza e la serenità di chi ha già combattuto questo tipo di battaglie ed è alla ricerca dell’ottavo titolo mondiale della sua carriera, che lo renderebbe il pilota più vincente di questo meraviglioso sport.

Secondo un sondaggio che è stato fatto agli appasionati di F1, anche se di poco, Verstappen vincerà il campionato. Ma questo campionato è talmente equilibrato che nessuno dei piloti potrà fare un passo falso e dovranno dare il massimo fino all’ultima gara. Difficile credere che a questo punto Hamilton e la Mercedes si arrendano.

Dopo la sprint qualifyng brasilian,a Verstappen aveva ben 21 punti di vantaggio sull’inseguitore, ma la Mercedes si è giocata il tutto per tutto ed ha montato un nuovo motore sulla macchina di Hamilton, ribaltando la situazione.

In Qatar Max non ha mai avuto la possibilità di attaccare Lewis, facendosi penalizzare per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Dopo qualche giro era già secondo, ma non ha mai avuto l’occasione di superare Hamilton restando sempre dietro di circa 8 secondi.

Per confermare il giro più veloce, ed aggiudicarsi il punto aggiuntivo, la Red Bull ne ha approfittato ed ha richamato Verstappen grazie alla Virtual Safety Car per dare il tempo per recuperare la vettura di Latifi ferma a bordo pista.

A questo punto Verstappen, per vincere il suo primo mondiale, dovrà per forza vincere in uno dei due gran premi che restano.

Un mondiale bellissimo, sia Max che Lewis vogliono il titolo. Per tutto il campionato hanno dato vita ad una lotta aspra e di sicuro sarà così fino all’ultimo giro.