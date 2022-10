Sposo tradito si vendica nel giorno del suo matrimonio e mostra il video della moglie a letto con il cognato

Ascolta questo articolo

Ah, il matrimonio, il giorno più bello della vita di una coppia. Tutti sogniamo che quel giorno arrivi presto, questo in quanto il matrimonio rappresenta l’unione ufficiale tra due persone, che si giurano amore eterno per tutta la vita. Ma quello che è successo in Cina sta facendo il giro del modo, grazie anche ad un video diventato virale sui social. Immaginate per un momento di dover scoprire che quella che sarà la vostra futura moglie vi tradisca addirittura con vostro cognato. Come vi comportereste? Sicuramente la maggior parte di noi lascerebbe immediatamente il partner annullando tutto, ma invece questo sposo ha deciso di no.

Siamo in Cina, dove un futuro sposo, mentre monta il nuovo sistema di videosorveglianza, scopre che la moglie è a letto con il suo futuro cognato, ovvero il marito di sua sorella, che peraltro era incinta. Grandissima la delusione dell’uomo, che però decide di farla pagare in maniera assurda alla donna.

Video mostrato al ricevimento

Dopo la celebrazione delle nozze gli ospiti si trasferiscono come di consueto in una struttura dove si tiene il ricevimento. Proprio qui, nel momento in cui viene mostrato il video che doveva ripercorrere i momenti salienti della vita della coppia, appaiono delle immagini inequivocabili. La moglie a letto con il cognato.

A questo punto grande è l’incredulità dei presenti e della stessa sposa, che lancia il boquet addosso allo sposo, che d’altro canto urla “credi che non lo sapessi?”. A questo punto i due hanno una violenta discussione, tanto che i presenti sono dovuti intervenire per dividere i due, che si stavano azzuffando.

Ovviamente il marito ha poi proceduto ad annullare tutto tramite un tribunale. Per motivi di privacy le generalità dei due non sono state rese note, ma sicuramente la notizia continuerà ad essere virale sui social. Vedremo se sul caso si conosceranno ulteriori novità nei prossimi giorni o settimane, tra l’altro la donna avrebbe tradito lo sposo in quella che doveva essere la loro casa nuova.