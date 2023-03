Per sfuggire alla polizia, ladro si getta dal viadotto di 10 metri: è grave

Si è lanciato da un viadotto, facendo un volo di almeno 10 metri, per sfuggire alla polizia che lo stava inseguendo. Per questo motivo versa ora in gravi condizioni un ragazzo di 22 anni, che era inseguito dai militari perché colto in flagrante mentre cercava di svaligiare alcune automobili.

È avvento lunedì 20 marzo a Savona, dove il ladro, un 22enne italiano, era impegnato nel tentativo di furto su alcune automobili parcheggiate in via Birlla. Il giovane è stato interrotto intorno alle 5 del pomeriggio dall’arrivo di una pattuglia della polizia, che era sopraggiunta dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di furto.

Il ladro è quindi fuggito a bordo di una Lancia Y, mentre i poliziotti si sono messi in suo inseguimento. Il 22enne è entrato in una strada senza uscita, dove ha tentato di fare inversione ad U e si è scontrato con il mezzo dei militari che lo stavano seguendo. Ha quindi abbandonato la macchina, ha rubato una bicicletta e si è dato nuovamente alla fuga.

Poco dopo, mentre era sempre braccato dai poliziotti, il 22enne si deve essere sentito ormai senza possibilità di fuga, ed ha quindi compiuto il gesto scellerato. Il ladro è quindi sceso dalla bicicletta e si è lanciato nel vuoto dal viadotto in via Bonini intorno alle 17:30. Dopo un volo di circa 10 metri, è stato recuperato dai vigili del fuoco, mentre due ambulanze ed un’automedica del 118 attendevano il suo recupero per trasportarlo in ospedale.

Il giovane versa ora in gravi condizioni presso l’ospedale di Pietra Ligure, dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche i due agenti che lo inseguivano sono rimasti feriti nello scontro con la sua auto, con uno dei due che ha una prognosi di 30 giorni per un colpo di frusta e l’altro di 7 giorni per ferite lievi.