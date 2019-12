Padova: ubriachi rubano auto con bambino a bordo, poi si schiantano

Tre giovani hanno visto un uomo scendere per qualche istante dalla propria vettura, lasciandola con le chiavi collegate e ne hanno approfittato per rubargliela. Uno dei tre giovani è entrato nell’abitacolo dell’utilitaria ed è partito. Nell’auto però non era solo: nel sedile posteriore c’era il figlio del proprietario, terrorizzato per quanto stava accadendo.

Il fatto è successo a Candiana, un piccolo comune in provincia di Padova. Il bambino, che ha fatto la brutta esperienza di sentirsi portare via insieme all’auto del padre, ha 8 anni. Il padre era sceso “a prendere un amichetto a fine allenamento ai campi sportivi di Candiana“, si legge nel Gazzettino online, mentre rainews.it riferisce che si trattava di un altro figlio (“il padre era sceso per prendere il fratellino”).

Quando i tre giovani hanno visto l’utilitaria lasciata incustodita, si sono velocemente organizzati per rubarla. Due sono rimasti nella propria auto e un terzo è salito a bordo dell’auto che aveva il ragazzino nel sedile posteriore. Il quarantenne, accortosi di ciò che stava succedendo alla sua auto e al figlio che c’era a bordo, si è immediatamente aggrappato alla portiera senza riuscire però a fermare la corsa del ladro.

A fermarlo ci hanno pensato i due complici, dato che nella fuga è andato a sbattere contro la loro auto. Il bambino se ne stava, spaventato, nel posto posteriore dell’abitacolo, e fortunatamente è rimasto illeso. Ai tre ladri, di etnia rom, non è rimasto altro che fuggire dal luogo dell’incidente e del furto a gambe levate.

I carabinieri li hanno cercati fino a tarda notte e, finalmente, li hanno arrestati e portati al carcere Due Palazzi. Dovranno “rispondere in concorso di resistenza a pubblico ufficiale e furto“, si legge nel Gazzettino online. Due dei giovani rom arrestati sono di Vighizzolo d’Este, in provincia di Padova, il terzo è di Salgareda, in provincia di Treviso. Due di loro sono risultati positivi all’alcoltest.