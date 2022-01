Lotteria Italia 2022: la Fortuna bacia un distributore locale a Roma con 5 milioni di euro

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - La serata del 6 gennaio è magica per tutti gli italiani che, con il loro biglietto in mano, sperano di conquistare qualche ricco premio della Lotteria Italia. Il desiderio più grande è quello di poter cambiare radicalmente la propria vita oppure quello di realizzare qualche sogno lasciato nel cassetto per molto tempo. Purtroppo, tale fortuna è solo per pochi e a loro vanno i migliori auguri.