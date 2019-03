Foggia, fa prostituire il figlio di 7 anni con il vicino di casa 80enne

Una storia sconvolgente quella che arriva dalla provincia di Foggia, dove un anziano di 80 anni è stato da poco condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata e continuata, atti sessuali con minore e corruzione di minorenne, mentre la madre della giovanissima vittima è stata rinviata a giudizio e verrà presto processata per induzione, favoreggiamento e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione minorile.

Per cinque anni, dal 2011 al 2016, una donna di 40 anni ha fatto prostituire il figlio di 7 anni con il vicino di casa 80enne in cambio di soldi, e minacciandolo che sarebbe finito nei guai se si fosse rifiutato di compiere l’atto sessuale. Gli incontri sono continuati nonostante l’allontanamento del piccolo dalla famiglia, a causa dei problemi di alcolismo dei genitori, e solo nel 2016 è stata portata alla luce la terribile verità.

La famiglia della giovane vittima si trovava in uno stato precario, con problemi economici ed in un grave disagio socio ambientale. I due genitori avevano anche problemi di alcolismo, e per questo nel 2013 il bambino è stato allontanato dalla famiglia, dove poteva farci ritorno solo saltuariamente.

L’anziano 80enne vicino di casa, approfittandosi delle condizioni critiche in cui si trovava la famiglia, ha così iniziato a dare piccole somme di denaro alla madre 40enne in cambio di favori sessuali del figlio di soli 7 anni. Spesso, questi pagamenti venivano dati direttamente al bambino o sostituiti con delle merendine e delle caramelle. Nonostante il piccolo sia stato allontanato dalla famiglia, gli incontri con l’80enne sono continuati per alcuni anni in quei brevi periodi in cui il figlio ritornava a casa dai genitori, e solo nel 2016 è arrivata la svolta.

Nel 2016, il Tribunale dei Minorenni di Bari ha vietato qualsiasi contatto tra il figlio ed i genitori, poiché gli operatori sociali e gli psicologi della struttura in cui si trovava il bambino hanno scoperto e denunciato gli abusi. Nel 2017, l’anziano è stato arrestato, ed in questi giorni è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la madre 40enne è stata rinviata a giudizio, e la sua udienza preliminare inizierà il 12 giugno 2019.