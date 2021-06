Firenze, mamma dimentica la figlia al supermercato, ora rischia di essere denunciata

Sono diversi i casi di genitori che dimenticano i bambini: alcune volte in macchina, rischiando la loro stessa vita oppure in un supermercato, proprio come accaduto a una bambina di due anni che è stata dimenticata dalla madre che ora rischia una denuncia per abbandono di minore. Vediamo insieme come si sono svolti i fatti e cosa è accaduto nello specifico.

Il fatto è accaduto in un supermercato di Firenze dove una mamma ha dimenticato la figlia di due anni e mezzo, tornando poi a casa come se nulla fosse. A notare la piccola sono stati alcuni clienti del supermercato che hanno avvertito immediatamente il personale. La bambina ora sta bene e non ha subito nulla di grave ed è tornata in famiglia, mentre la madre potrebbe rischiare una denuncia per il suo atteggiamento.

Nella serata di martedì 1 giugno, all’interno del supermercato, è stato trovato un passeggino con all’interno una bambina, ma con nessun adulto al suo fianco. Una bambina completamente abbandonata a se stessa. Il cliente ha allertato il personale che ha avvertito i Carabinieri che sono immediatamente intervenuti in modo da capire come stesse la piccola e cosa fosse successo.

A distanza di pochi minuti, si è presentato il nonno della piccola, di origine egiziano e con lui, dopo un po’ i genitori a riprendere la bambina. In base a quanto racconta la mamma, si sarebbe recata al supermercato con la nipotina, la sorella e la figlia. Le due donne non sarebbero riuscite a comprendersi convinte che una delle due avrebbe portato a casa la piccola, ma così non è stato.

Soltanto quando è tornata a casa, la mamma si è resa conto di non avere la piccola con sé, convinta che fosse con la zia. La piccola è stata portata in ospedale per accertamenti, ma sta bene e non sono stati riscontrati segni di violenza o abusi sul suo corpo. La bambina è tornata con la mamma, e Carabinieri hanno constatato l’integrità psicofisica della donna, la cui posizione, però, non è ancora del tutto chiara.