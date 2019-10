Cosenza, strage del sabato sera: morti 4 giovanissimi. Conducente positivo alla droga

Ci troviamo in provincia di Cosenza, a Saporito, una frazione del comune di Rende, dove sabato scorso è avvenuto un terribile incidente che è costato la vita a quattro amici giovanissimi. I ragazzi stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso il fine settimana insieme, come spesso accadeva ma, tra gli svincoli di Piano Monello e contrada Sant’Agostino, hanno trovato la morte.

Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini e Paolo Iantorno, questi i nomi dei quattro giovanissimi, tutti tra i 17 ed i 19 anni, che sono rimasti vittime del terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsa, quando la loro Volkswagen Polo guidata da Alessandro Algieri si è scontrata frontalmente con una Citroen C3 con a bordo una coppia di fidanzati di 31 e 33 anni, entrambi ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, sembrerebbe essere stata la Polo a perdere il controllo, forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, per poi scontrarsi frontalmente con la Citroen C3 guidata dal 33enne ora in gravi condizioni.

Conducente positivo al test della droga

Un profondo trauma cranico, il femore ed il bacino fratturati, queste sono le condizioni fisiche del 33enne alla guida della Citroen C3 che si è scontrata con la Polo in cui hanno perso la vita i quattro giovanissimi occupanti. L’uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni presso la terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza, insieme alla fidanzata 31enne, anch’essa destinataria di gravi ferite.

Le analisi fatte dimostrano che il 33enne alla guida della C3 risulta positivo alla droga, ma ora starà ai magistrati della procura di Cosenza capire se questo dettaglio possa in qualche modo aver contribuito al tragico incidente, o se le vere cause siano solo da attribuire a quell’asfalto bagnato che ha fatto perdere il controllo al veicolo in una strada pericolosa.