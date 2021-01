Chi è l’influencer musulmana che insegna i precetti islamici ai suoi follower

Si chiama Tasnim Ali, è una ragazza di origine egiziana, ha 21 anni, è nata ad Arezzo ma vive a Roma, ed è diventata una star del web. Una star musulmana che insegna ai suoi follower i precetti della religione islamica. Ha già collezionato 54mila followers su Instagram e 269mila su Tik Tok, sito dove la ragazza dialoga con i suoi fan e risponde alle loro domande sulla religione musulmana.

Ali non fa altro che seguire la scia di altri gruppi religiosi che hanno scelto il web per divulgare il loro credo. Ma lei solleva più curiosità, perché italiana e con la parlata romana. Sono molte le domande che gli utenti le pongono, alcune anche intime: “Ma mentre ti fai il bagno ti puoi togliere il velo? Se il tuo ragazzo ti vede senza hijab è peccato?”, sono alcune delle domande che gli utenti le fanno per scandagliare la sua vita.

Ali risponde in modo educato a tutti, seguendo le nozioni apprese da suo padre, un imam egiziano che a Roma ha aperto una moschea e un’agenzia di viaggi specializzata in pellegrinaggi a La Mecca, e che per le sue quattro figlie vorrebbe un futuro da laureate e una carriera da professioniste lanciate.

Ma Tasnim non ci sta: sogna una carriera da influencer. Un obiettivo che si sta avvicinando gradualmente, visto che qualche mese fa l’ha contattata un’importante agenzia pubblicitaria che vuole puntare su di lei. La spinta decisiva alla fama e alla noterietà gliela data la Rai Play, che le ha dedicato un’intera puntata di Millennium, una puntata dove lei si confronta faccia a faccia con il suo papà.

Tasnim, nella sua scalata verso il successo, ha già posato per brand come Borsalino e Tommy Hilfiger, sponsorizza Amazon e altri marchi, e fa pure l’inviata per Ogni Mattina, la striscia quotidiana di Tv8. E vuole rompere un tabù: vuole essere la prima ragazza musulmana a farsi largo in Italia nel fashion system. Ci riuscirà? Sembra che ci stia già riuscendo.