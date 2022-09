Allerta meteo, ecco cosa accadrà a settembre

Ascolta questo articolo

In questi ultimi giorni d’estate il tempo sta regalando delle giornate miti in tutta Italia. Tuttavia già dall’8 settembre è atteso un nuovo aumento delle temperature specialmente al Sud, dove i valori potrebbero superare abbondantemente i 30 gradi. Ci sarà quindi tempo per qualche bagno settembrino nelle regioni meridionali, che avranno ancora delle condizioni meteo comunque stabili. L’alta pressione però pare avere i giorni contati in tutto lo Stivale.

Sebbene la nuova fiammata africana tenterà di risalire lo Stivale fino al settentrione, all’orizzonte pare si stia preparando l’ingresso di temperature più fresche, non fredde come l’inverno ovviamente, ma temperature che saranno più o meno nella norma del periodo. Al Nord Europa l’autunno ha già cominciato a far sentire i suoi effetti, da noi tarderà un pochino, ma gli esperti del meteo avvisano che potrebbero esserci a breve violentissimi fenomeni atmosferici.

Maltempo devastante in Europa

Secondo quanto si apprende in queste ore dalla stampa internazionale, gli esperti del NOAA, il servizio americano che si occupa di Oceani e Atmosfera, ha lanciato un allarme che riguarda non soltanto l’Europa occidentale, ma anche il nostro Paese. Sarebbe in arrivo un vero e proprio uragano.

La tempesta, ribattezzata Danielle, dovrebbe raggiungere nelle prossime settimane le coste del Portogallo e della Spagna, per poi far sentire i suoi effetti anche nel Regno Unito, comprese quindi le coste dell’Irlanda. I venti di questa tempesta potrebbero soffiare tra i 140-150 km/h. La zona dove è nato il ciclone si trova a 38° di latitudine Nord, in un’area dove le acque superficiali oceaniche risultano particolarmente calde, fino a + 5º C sopra i normali valori.

Da quanto è dato sapere l’urgano non dovrebbe interessare direttamente il nostro Paese, che potrebbe essere però colpito dalla coda della tempesta, con un peggioramento quindi delle condizioni meteo su vari settori della penisola, dove potrebbe tornare un maltempo diffuso, anche con fenomeni intensi. Staremo a vedere che cosa succederà.