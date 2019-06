Vetrina importante per Paquetá: al via la Coppa America con la nazionale brasiliana protagonista

Paquetá è il giovane centrocampista brasiliano di 21 anni che da gennaio di quest’anno veste la maglia del Milan. Ha subito avuto un impatto importante con il campionato italiano in quanto alla prima occasione Gattuso non ha perso tempo per schierarlo da titolare. Dal canto suo il giovane brasiliano ha subito dimostrato tutto il proprio valore inanellando prestazioni importanti pur non giocando nel ruolo da lui preferito.

Nel 4-3-3 infatti Gattuso lo schierava come mezzala mentre, come è noto ai più esperti, il brasiliano predilige una posizione da trequartista. Poi nelle ultime giornate di campionato le prestazioni del brasiliano sono state un po’ meno positive e a fine stagione non ha neanche potuto giocare a causa di una squalifica.

Ora per Lucas Paquetá si prospetta la possibilità di inseguire un trofeo: la Coppa America con la maglia del Brasile. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con il Milan, con la nazionale brasiliana per Paquetá non sarà facile trovare spazio a causa della concorrenza presente proprio in nazionale; il Brasile inoltre giocherà con il 4-2-3-1 e anche con questo modulo non verrebbero valorizzate al meglio le caratteristiche del giovane talento brasiliano. L’infortunio di Neymar potrebbe aprire qualche possibilità in più.

Pertanto in questa edizione della Coppa America Paquetá sarà l’osservato speciale di tutto il Milan e in particolare di Giampaolo. Come abbiamo detto Paquetá predilige la posizione da trequartista e il nuovo tecnico del Milan dovrebbe effettuare un cambio di modulo per la squadra rispetto alla passata stagione.

Il Milan, a differenza di quanto avveniva con Gattuso, dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 e in questo caso Paquetá ricoprirebbe proprio il ruolo di trequartista. E’ in questa posizione che la squadra e ovviamente i tifosi si aspettano il massimo rendimento dal brasiliano anche se fino a questo momento sia al Milan che in nazionale non ha potuto esprimersi in questo ruolo.