Verso Juventus-Genoa la probabile formazione di Allegri, in attacco spazio a Dybala e Morata

Dopo aver battuto la Salernitana per due a zero, la Juventus deve pensare alla sfida contro il Genoa. Allegri cerca di recuperare McKennie e De Sciglio che hanno svolto un lavoro a parte. Turno di riposo molto probabilmente per Chiellini, in difesa tornerà Bonucci. Una partita da vincere assolutamente non c’è più tempo da perdere.

Le prossime partite saranno fondamentali per la classifica della Juventus, i bianconeri cercano di rimontare punti nei confronti delle rivali che non perdono colpi. La squadra più in forma è sembrata il Milan, subito dopo l’ Inter e poi il Napoli. Più indietro invece Atalanta, Juventus, Roma e Lazio. In questo week end, ci saranno scontri importanti a cominciare da Napoli-Atalanta e Roma-Inter. Qualcuno dovrà perdere punti per strada.

La sfida tra la Juventus e il Genoa del nuovo allenatore Shevchenko, si potrà vedere solo per gli abbonati a Dazn, ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti, nel post match verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola. Ecco come potrebbe giocare la Juventus contro il Genoa: Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Morata. In difesa Bonucci dovrebbe prendere il posto di Chiellini, a centrocampo spazio a Locatelli con Bentancur e Rabiot. In attacco Dybala sarà affiancato da Bernardeschi e uno tra Kean o Morata con lo spagnolo in vantaggio.

Juventus leggermente favorita nei confronti del Genoa, i probabili marcatori potrebbero essere Dybala e Cuadrado per gli uomini di Allegri. Inutile dire che questa partita è una gara da non sbagliare assolutamente per non vedere le altre squadre prendere il largo in classifica.

Le prossime partite saranno fondamentali per capire se la Juventus sarà guarita oppure no, toccherà a Massimiliano Allegri cercare di trovare un modo per risolvere questa situazione.