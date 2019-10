Verso Inter-Juventus, la probabile formazione di Maurizio Sarri

Dopo la brillante prova offerta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, la Juventus deve concentrarsi sull’imminente sfida di campionato contro l’Inter. A San Siro la squadra di Antonio Conte ha sempre vinto e ci sarà da giocare una grande partita se i bianconeri vogliono fare punti.

Dubbi di formazione per Sarri, che deve scegliere il partner di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ovviamente è il punto fermo dell’attacco, mentre potrebbe esserci spazio per Ramsey a centrocampo, al posto di Federico Bernardeschi. In difesa Bonucci affiancherà De Ligt.

Paulo Dybala e Gonzalo Higuain si giocano un posto da titolare; Cuadrado sembra ormai essere diventato il punto fermo, il colombiano si sta dimostrando l’arma in più della Juventus, grazie alle sue incursioni la squadra è cresciuta molto e se la cava bene anche in zona difensiva, dove è migliorato molto.

L’Inter è reduce dalla sconfitta in Champions League subita contro il Barcellona e cerca subito l’immediato riscatto in campionato. Conte sa quanto è importante Inter-Juventus e avrà caricato al massimo i suoi giocatori. Lo stesso avrà fatto Maurizio Sarri, anche se i bianconeri sono abituati a questo genere di partite e gli stimoli arrivano da soli.

Questo turno di campionato è molto importante, adesso si entra nel vivo della stagione, con le squadre che ormai hanno ben assimilato gli schemi dei loro allenatori, adesso capiremo quale sarà l’andamento del campionato, se l’Inter ed il Napoli riusciranno a tenere testa alla Juventus che, anche quest’anno, resta la principale candidata a vincere lo scudetto, sarebbe il nono consecutivo, una cosa mai successa nella storia del calcio. Ma la strada sarà complicata, quest’anno il campionato è molto più equilibrato e competitivo rispetto agli ultimi, le rivali dei bianconeri si sono tutte rinforzate e ci sarà da sudare fino alla fine per continuare a vincere senza dimenticare l’obiettivo più importante per la Juve, ossia la Champions League che i tifosi vogliono più di qualsiasi altra cosa.