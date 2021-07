Uscito il tradizionale francobollo per i campioni d’ Italia

Anche quest’ anno il francobollo dedicato alla formazione che vince il campionato di calcio di Serie A è starto emesso, quest’ anno dopo nove “edizioni” bianconere per la Juventus è arrivato il cambiamento di uno dei due colori ed al bianco si è passati all’ azzurro interista.

Vediamo comunque cosa su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico troveremo in vendita presso gli sportelli di Poste Italiane.

Si tratta come sempre di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dal costo di 1,10 euro corrispondente al valore della tariffa B con una tiratura di cinquecentomila esemplari raccolti in fogli da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, adesiva non fluorescente con la lavorazione del bozzetto affidato a Rita Fantini.

La vignetta ha su un fondino con i colori nero e azzurro, caratteristici della squadra dell’Inter (che nel francobollo non viene citata, chissà come mai), si staglia la sagoma di un giocatore nell’atto di calciare un pallone;

in basso, a sinistra, e in alto, a destra, sono riprodotti rispettivamente il nuovo logo dell’Inter e lo scudetto tricolore su cui campeggia il numero “19”. Completano il francobollo le leggende “I M SCUDETTO”, “CAMPIONI D’ITALIA 2020/21”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria

Naturalmente anche in questa occasione approntato l’annullo primo giorno di emissione chiaramente in uso presso lo spazio Filatelia di Milano. E’ realizzati a cura di Poste anche i prodotti correlati come il bollettino descrittivo e la cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18€.

Quello dell’ Inter non sarà l’ unico francobollo a tema calcio che uscirà in estate, giorno 6 agosto infatti aspettiamo con gioia anche un tributo alla vittoria del campionato europeo della nostra nazionale. Omaggio che seguita a quello dell’ 11 giugno scorso quanto fu emesso un valore relativo ad Euro 2020, evento che Roma ha avuto l’ onore di tenere a battesimo con la partita Italia Turchia.