Un francobollo omaggia i campioni d’ Europa 2020

Lo scorso 11 di giugno in occasione della prima gara dell’ Europeo di Calcio il Ministero dello Sviluppo Economico aveva fatto uscire un francobollo che ne ricordava l’ evento, evento che aveva in Roma il suo primo atto con la gara della nostra nazionale contro la Turchia.

A distanza di qualche giorno arriva un secondo omaggio alla competizione, di certo per noi più gradito visto che ricorderà per sempre i campioni della manifestazione. La nostra nazionale che in quel di Wembley è riuscita ai calci di rigore a trionfare contro i padroni di casa dell’ Inghilterra laureandosi per la seconda volta nella storia campioni d’ Europa dopo il 1968.

Il francobollo che è stato emesso oggi 6 agosto sarà in vendita al solito nei canali di Poste Italiane e naturalmente ricade nella tematica “Lo Sport” avrà un valore di 1,15 euro pari ad una indicazione tariffaria B zona 1 (la tariffa delle lettere di primo porto spedite verso l’ Europa) per una tiratura di cinquecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque pezzi.

A lavorare al bozzetto ci ha pensato il Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, IPZS che ha poi stampato anche le carte valori come sempre, anche in questo caso in formato adesivo.

La vignetta rappresenta il trionfo della Nazionale italiana nei Campionati d’Europa 2020 e raffigura la sagoma di un portiere nell’atto di effettuare una parata (riferimento all’ ultimo rigore parato da Gigio Donnarumma?); suggella la vignetta una banda tricolore che attraversa la rete della porta.

Poste italiane naturalmente ha realizzato i prodotti correlati tipici delle emissioni, ad inziare al primo giorno di emissione in dotazione nella città di Roma e dal bollettino descrittivo

L’ omaggio alla vittoria non sarà l’ unica in programma visto che pure da San Marino si è saputo essere prevista probabilmente a settembre, anche se di fatto nulla si sa oltre questo.