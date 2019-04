Tutti vogliono Antonio Conte: vediamo quale squadra potrebbe allenare

Ci sono molte squadre in cerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione e dunque è probabile che ci sarà un nuovo cambio di allenatori: Gattuso potrebbe teminare la sua avventura alla guida del Milan; Conte è sulla lista della dirigenza rossonera ma sono in lizza anche altri nomi come Di Francesco e Giampaolo. Stesso discorso per l’Inter dal momento che il futuro di Spalletti sulla panchina nerazzurra non sembra più tanto scontato dopo le ultime delusioni.

Sono molte le squadre che cercano Antonio Conte per la propria panchina; a parte le voci riguardanti le milanesi Milan e Inter, voci avvalorate anche dal fatto che l’allenatore pugliese è stato visto camminare per le strade di Milano, si parla addirittura di un ritorno alla guida della Juve, ma a Torino sembra quasi scontato che Allegri possa rimanere almeno per un altro anno.

Più recente l’interesse della Roma: Pallotta ha deciso di mettere sul piatto un triennale da 9,5 milioni a stagione, poco meno di quanto Conte prendeva al Chelsea; Ovviamente a questa cifra andrebbero aggiunti gli stipendi del resto dello staff del tecnico. A spingere Conte verso Roma ci sarebbe anche l’amico di lunga data Petrachi, futuro direttore sportivo della Roma ora al Torino, oltre alle due bandiere giallorosse Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Per l’ex C.T. della nazionale italiana la piazza giallorossa potrebbe essere intringante, però occorrerà valutare se la squadra avrà un piazzamento utile per la partecipazione alla prossima Champions League, e a condizione che non vengano venduti i talenti giallorossi, oltre ad un investimento su altri giocatori; infatti, di recente Conte ha dichiarato che vorrebbe un progetto che possa realmente convincerlo.

In realtà Antonio Conte aspetta anche delle situazioni all’estero; attualmente vive a Londra dove c’è anche la figlia che studia e pare che il suo sogno sia il Manchester United, ma sta aspettando anche se può avere un riscontro dalla dirigenza del PSG o del Bayern Monaco.