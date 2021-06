Turchia Italia 0-3: gli azzurri vincono con il bel gioco dinanzi a 16 mila tifosi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non ho mai visto una nazionale giocare così bene e offensiva come fatto oggi da Roberto Mancini contro la Turchia. Ovviamente mancano ancora molte gare e quindi bisogna andarci con calma, ma finalmente l'Italia viene apprezzata anche per il suo gioco offensivo e non solo per il catenaccio e contropiede.