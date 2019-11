Dopo l’ultima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund persa per 3 a 2, con una rimonta del Borussia dopo l’iniziale doppio vantaggio nerazzurro, numerose sono state le polemiche, tra cui le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte: “Mi sono stufato di dire sempre le stesse cose, spero che queste partite facciano capire certe cose a chi di dovere. Venisse qualche dirigente a dire qualcosa, a inizio stagione potevamo programmare molto meglio. Sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni. Paghiamo la stanchezza, c’è poco da nascondersi dietro ad un dito. Siamo l’Inter, bisogna farci tutti un esame di coscienza. Si arriva fino ad un certo punto, oltre non si può andare”.

La critica di Antonio Conte, iniziata già durante il mercato estivo, è rivolta principalmente alla dirigenza nerazzurra per via della scarsa rosa a disposizione.

Ad aggravare la situazione si aggiungono i diversi infortuni tra i giocatori, l’ultimo dei quali quello di Matteo Politano (durante il match contro il Borussia). Nessuno della società ha risposto ufficialmente all’allenatore pugliese ma sembra che già alcuni movimenti siano in atto.

Per far felice l’allenatore e rinforzare la squadra, la dirigenza avrebbe indicato due obiettivi per il mercato invernale, entrambi provenienti dalla Serie A: Rodrigo De Paul, attualmente all’Udinese, e Christian Kouame, attaccante del Genoa.

Altri obiettivi provenienti dall’estero sono Giroud, attaccante che Conte ha già allenato al Chelsea, con un contratto in scadenza a giugno 2020 (78 reti in 224 partite di Premier League tra Arsenal e Chelsea), e Kulusevski dell’Atalanta, che attualmente gioca in prestito nel Parma e che può svolgere molteplici ruoli, potendo giocare da mezzala, da trequartista o da seconda punta.

Sono obiettivi che possono rendere felice Antonio Conte e migliorare la rosa a disposizione? Eventualmente, ci sarà tempo e modo di scoprirlo.