Torna la Champions League: le partite in programma

Per la gioia dei grandi appassionati di calcio, oggi tornano i consueti appuntamenti infrasettimanali della Champions League, competizione per club con il prestigio più alto a livello europeo. Come consuetudine, la Coppa dalle grandi orecchie, come è soprannominata, riprende i battenti nel nuovo anno per disputare la seconda fase, non più a gironi ma ad eliminazione; una partita in casa ed una in trasferta.

Si inizia oggi con gli ottavi di finale, che vedono in campo il big match tra Manchester United e Paris Saint German: per i padroni di casa sembra funzionare benissimo la cura Solkjaer, mentre i parigini si presentano in forte emergenza per le pesanti assenze di Neymar e Verratti.

In campo anche la Roma, prima italiana, che se la vedrà in casa contro il Porto. Sulla carta la Roma sembra essere più forte, ma attenzione alla compagine portoghese che nella capitale ha lasciato un amaro ricordo nel recente passato eliminando proprio i giallorossi nei preliminari.

Nella giornata di domani scenderanno in campo anche gli ultimi vincitori della Coppa: il Real Madrid di Solari. I blancos, dopo qualche difficoltà iniziale e con l’esonero di Lopetegui, sembrano aver ritrovato solidità, come peraltro dimostrato nell’ultima partita di Liga vinta per 3 a 1 nel derbt cittadino con l’Atletico. Oltre a Real Madrid – Ajax, nella giornata di domani, si potrà assistere ad un altro big match che si preannuncia ricco di gol, il quale vedrà darsi battaglia tra Tottenham Hotspur e Borussia Dortmund.

Mentre, nella prossima settimana scenderà in campo la Juventus sul campo dell’Atletico Madrid, la quale dovrà affrontare già al primo turno un avversario scomodo, ma d’altronde se si vuole essere i migliori bisogna battersi con essi. Riflettori puntati anche sul Liverpool che dovrà vedersela con il Bayern di Monaco. Tutte le partite inizieranno alle 21:00.