"Superman Returns", il primo video di Gianluigi Buffon con il Parma: "I’m back"

“It’s a bird it’s a plane it’s” il primo annuncio ufficiale di Gianluigi Buffon viene dato direttamente da Kyle Krause alle ore 22:52 del 16 giugno. Si tratta di una chiara citazione al musical “It’s a Bird… It’s a Plane… It’s Superman”, il musical del 1966 composto da Charles Strouse a tema Superman. La maglia di Superman, sotto ovviamente la casacca, è stata indossata in diverse circostanze durante il suo primo periodo al Parma.

Un altro indizio social, sempre in tema di Superman, viene pubblicato dallo stesso Kyle Krause nella mattinata di oggi. Difatti pubblica una fotografia con la maglia del supereroe Marvel Comics negli spogliatoi crociati, confermando nuovamente l’arrivo di Buffon al Parma.

Il video di presentazione

Nel video, lanciato con l’hashtag “#SupermanReturns” chiaro riferimento al film del 2006 girato da Bryan Singer, si può vedere un uomo totalmente incappucciato entrare allo stadio Ennio Tardini di Parma con una pala in mano andare verso una porta. Sotto al terreno di gioco trova una specie di scrigno in cui all’interno viene ritrovato una fotografia del suo primo periodo al Parma, una maglia di Superman e la sua vecchia casacca di gioco.

Successivamente viene chiamato da Kyle Krause in cui viene scoperta l’identità di Buffon ove pronuncia poche ma importanti parole: “Ok Kyle, I’m in. I’m back”. Il video è diventato immediatamente virale sui social network, registrando solamente su Twitter 278 mila visualizzazioni, 8 mila retweet e 21 mila like in circa 40 minuti dalla sua pubblicazione. Lo stesso Gigi, sui propri canali social, ha pubblicato un’altra piccola clip in cui oltre a riassumere i suoi anni con la crociata afferma: “Ed ora continuiamo a divertirci”.

Secondo le indiscrezioni la presentazione ufficiale, che dovrebbe essere fatta allo stadio Tardini, si terrà la prossima settimana. Il portiere ex Juve avrebbe firmato un contratto biennale con la possibilità di essere terminato dopo la prima stagione crociata.