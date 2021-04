SuperLega: Tapiro d’oro gigante per Andrea Agnelli

L’ultima consegna del Tapiro d’oro non è passata inosservata. Sono stati infatti tantissimi a notare Valerio Staffelli e la troupe di “Striscia la Notizia” che si sono aggirati tra l’Allianz Stadium e la Continassa, quartier generale della squadra Juventus, nella giornata di oggi. E’ stato facile individuare l’inviato di Striscia grazie alla inusuale stazza del famoso premio del Tg satirico più longevo della tv.

Il Tapiro d’oro in questione è infatti di dimensioni giganti, tanto che per trasportarlo è stato necessario un camioncino. Posato su una bandiera bianconera, il tapiro è adornato dal logo della Juventus e dal motto “fino alla fine”. La consegna è prevista per il Presidente della Juventus Andrea Agnelli in seguito al fallimento della SuperLega.

La SuperLeague è infatti iniziata con un’enorme fanfara, ma ha avuto brevissima vita: è stata annunciata ed è naufragata nel giro di sole 48 ore, in mezzo a polemiche infinite da parte di club, tifosi, allenatori, media, ufficiali e persino governi, riuscendo nell’impresa di unire tutti nella contrarietà verso il progetto.

Annunciata come una competizione alternativa alla Champions League, la SuperLega avrebbe visto protagoniste 12 squadre europee, tra cui le italiane Juventus, Milan ed Inter. Agnelli si è esposto molto per la SuperLega, e dopo il fallimento del progetto sono in molti ad invocare le sue dimissioni.

Il servizio in cui Staffelli tenta la consegna del Tapiro gigante andrà in onda giovedì 22 Aprile nel corso del tg satirico, secondo quanto fa sapere Mediaset in una nota. “In attesa di vincere la fantomatica Super League, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro d’oro gigante di Striscia la notizia. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli“, annuncia Striscia nel comunicato.