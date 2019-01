A distanza di due anni, la Juventus e il Milan si affronterranno per aggiudicarsi il trofeo della Supercoppa italiana, vinta ai calci di rigori dai rossoneri. Era il dicembre 2016 quando il Milan, allora allenato da Vincenzo Montella, era riuscito a battere la Juventus proprio nel finale di una partita estenuante.

La squadra della Juventus, vincitrice delle ultime edizioni del campionato di Serie A Tim, per il match di Supercoppa italiana si troverà davanti proprio il Milan di Gattuso, in virtù del fatto che la squadra rossonera – lo scorso maggio – ha perso la finale in Coppa Italia. I bianconeri hanno giocato sette volte la finale di Supercoppa di fila ma l’ultimo trofeo vinto risale al 2015.

La nuova edizione della Supercoppa italiana 2018 si giocherà mercoledì 16 gennaio allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita alle 20:30, invece in Italia saranno le 18:30. La diretta tv del match sarà eclusivamente trasmessa su Rai 1 oppure in streaming su Rai Play.

Le tattiche di gioco delle due squadre

Per questa partita contro il Milan, Allegri, allenatore della Juventus dovrà fare a meno di Barzagli, Benatia e Mandzukic infortunati mentre ritornerà in campo Rugani. L’unico dubbio per l’allenatore bianconero è Cancelo, il portoghese risulta tra i convocati ma ha subito un’operazione al menisco a dicembre, quindi potrebbe partire dalla panchina, al suo posto potrebbe entrare dal primo minuto De Sciglio. In attacco ci sarà Cristiano Ronaldo, che guiderà la squadra insieme a Dybala e Douglas Costa. A centrocampo Pjanic e Khedira, mentre a difendere la porta bianconera ci sarà Szczesny e davanti a lui in difesa come centrali Bonucci e Chiellini.

Nelle file del Milan, anche per questo match decisivo, ancora out Bonaventura, Biglia e Caldara. Per Gattuso non ci sono molti dubbi su chi far scendere in campo contro la Juventus; infatti tra i pali della porta rossonera ci sarà Donnarumma mentre in difesa la coppia dei centrali sarà formata da Zapata e Romagnoli. A centrocampo gli insostituibili Kessiè e Bakayoko insieme a Calhanoglu. In attacco, sin dal primo minuto Castillejo e Borini a supporto di Gonzalo Higuain.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Milan per la partita di Supercoppa italiana:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Borini.