Serie B, Parma-Vicenza 1-0: un gran gol di Benedyczak decide il match

L’undicesima giornata di Serie B si conclude con il match tra Parma e Vicenza, due squadre che stanno vivendo due stati di forma completamente diversi. Per la squadra di Enzo Maresca si tratta di una gara molto importante, siccome deve riconfermarsi dopo la bella vittoria fatta a Cittadella con il risultato di 1-2.

Situazione completamente differente per il Vicenza allenato da Cristian Brocchi, che fino a questo momento non riesce a convincere. Fino a questo momento hanno conquistato solamente 4 punti grazie a un pareggio e a una vittoria contro il Pordenone, l’unica squadra che sta indietro proprio ai Lanerossi.

La sintesi del match

Il Parma inizia a testa bassa il match, provando a portarsi immediatamente in vantaggio. La squadra di Maresca però continua a essere poco concreta sotto porta, e le azioni davvero importanti continuano a latitare. Per i ducali la situazione sembra complicarsi a causa dell’espulsione di Juan Brunetta a causa di una grossa ingenuità, ma pochi minuti poco Adrian Benedyczak, con un gran gol da fuori area, riesce a portare in vantaggio i crociati.

Nel secondo tempo il Vicenza prova a prendere in mano il pallino del gioco, approfittando della superiorità numerica. I Lanerossi provano a ogni modo ad attaccare, ma il Parma resta ben posizionato in campo e concede davvero poco agli avversari. La situazione poi diventa più complicata a causa dell’espulsione di Di Pardo, ma ovviamente Brocchi prova a recuperarla inserendo quattro attaccanti. L’impresa ci stava riuscendo al 91′ esimo, ove un tiro ravvicinato di Diaw viene parato da Buffon e sulla successiva ribattuta Danilo è bravo a spazzare sulla linea.

Dopo questa partita la classifica aggiornata porta il Parma a 16 punti, a -5 dal Brescia secondo in classifica e -6 dal Pisa primo, quest’ultima squadra leggermente in flessione dopo un inizio da record. Per il Vicenza invece la situazione inizia a scottare, dal momento che si trovano al penultimo post a -4 dal diciasettesimo, che equivale allo spareggio per i playout.