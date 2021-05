Martedì 4 maggio 2021 alle ore 14 si sono disputate in contemporanea tutte e dieci le gare valide per la 36a giornata del campionato di Serie B, la terzultima prima della fine dopo i cambiamenti al calendario fatti a seguito dei recuperi che si sono resi necessari per alcuni casi di Covid. La stagione andrà a concludersi con due turni infrasettimanali, anche questi giocati in contemporanea alle ore 14, venerdì 7 maggio e lunedì 10 maggio.

Alcuni verdetti, pochi in realta poichè si tratta di un campionato molto equilibrato e con una classifica davvero corta, risultano già scritti: l’Empoli, prima in classifica, ha sette punti di vantaggio sulla Salernitana seconda ed è quindi irraggiungibile.

Rimanendo nella parte alta della classifica, il secondo accesso diretto alla Serie A si deciderà al fotofinish tra i campani, secondi con 63 punti, Lecce e Monza entrambe a 61 punti; salvo clamorose sorprese nelle ultime due partite, le due squadre che rimarranno indietro si giocheranno l’ultimo slot valido per la promozione ai play off.

Nella parte bassa della classifica, invece, la Virtus Entella è ultima a dodici punti dal Cosenza quartultimo e risulta quindi matematicamente retrocessa in Serie C. Il Pescara, penultimo, in questo turno ha battuto di misura la Reggiana terzultima: i numeri non condannano ancora le due compagini, ma le speranze di entrambe sono appese a un filo sottilissimo. Gli abruzzesi nel prossimo turno saranno ospiti della Cremonese, mentre la Reggiana gioca in casa con la SPAL, con i ferraresi già salvi e comunque fuori dai play off; l’ultimo turno vedrà invece il Pescara in casa contro la Salernitana e gli emiliani a Vicenza.

Per quanto riguarda infine i verdetti già scritti sui campi di Serie A e Serie C e che riguardano la cadetteria, il prossimo campionato vedrà come neoretrocesse in Serie B Parma e Crotone e come neopromosse dalla C Como e Perugia.