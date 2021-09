Nella giornata di ieri si sono affrontate Udinese e Napoli, ove i partenopei hanno vinto in maniera piuttosto agevole con il risultato di 4 a 0 (nel tabellino di marcatori ci entrano Osimhen, Rrhamani, Koulibaly e Lozano) portandosi così in prima posizione alla fine della quarta giornata di Serie A.

Purtroppo però nelle ultime ore non sta facendo parlare il risultato del match e la bella prestazione del Napoli ma gli indecenti cori da una piccola parte dei tifosi friuliani. Oltre ad aver preso di mira l’allenatore Luciano Spalletti, ex dei Pozzo del 2001 e successivamente dal 2002 fino al 2005 ottenendo tra l’altro ottimi risultati, arrivano anche i cori ove viene screditata la città campana.

Cori contro Luciano Spalletti e Napoli

A un certo punto della partita, come fatto notare da Sky, si è sentito tra i itifosi dell’Udinese il coro “Vesuvio lavali col fuoco” mentre Spalletti ha subito alcune offese come “Spalletti pezzo di m***a”. L’allenatore toscano però non si è scomposto più di tanto e, durante il match, saluta i suoi vecchi sostenitori con il sorriso in faccia.

Come riportato dal sito “Tutto Udinese” ora il club potrebbe rischiare una multa per il comportamento di alcuni loro tifosi: “La vicenda di questa sera è molto simile a quanto accaduto nel gennaio 2020 tra i tifosi della Fiorentina e l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Il giudice sportivo in quell’occasione multò con 5 mila euro la società viola. Ad aggravare la posizione dei supporters friulani, però, ci sarebbero anche altri diretti ai napoletani ora probabilmente al vaglio degli ispettori federali”.

Intanto, ritornando a parlare di calcio giocato, il Napoli si sta godendo al momento meritatamente la prima posizione in classifica. Durante la conferenza stampa però sia Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne invitano i tifosi a mantere la calma, dal momento che il campionato è ancora molto lungo.