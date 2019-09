Serie A, verso Fiorentina-Juventus: Maurizio Sarri torna in panchina

La terza giornata di Serie A vede di fronte all’Artemio Franchi la Juventus contro i padroni di casa della Fiorentina. I campioni d’Italia in carica ritroveranno il loro tencico, che non ha potuto essere presente durante le prime due sfide a causa della polmonite. La formazione che dovrebbe scendere in campo vedrà certamente l’utlizzo di Cristiano Ronaldo dal primo minuto; il portoghese ha disputato in nazionale una splendida partita realizzando un poker contro la Lituania, entrando così nella storia delle qualificazioni europee come miglior marcatore.

In attacco spazio anche a Douglas Costa e Gonzalo Higuain, con Paulo Dybala che partirà dalla panchina. A centrocampo Pjanic dirigerà le manovre assieme a Ramsey, con il nuovo acquisto che potrebbe partire finalmente dal primo minuto con Khedira o Matiuidi a completare il reparto. In difesa, oltre a Szczęsny in porta, ci saranno De Ligt e Bonucci, con Danilo e Alex Sandro sulle corsie.

La Fiorentina sente molto questa sfida e i tifosi stanno preparando una coreografia speciale per cercare di caricare i propri beniamini. Attenzione per la Juventus a Frank Ribery che, dopo le prime due partite entrambe perse, vuole il riscatto davanti ai suoi nuovi tifosi e quale occasione migliore proprio contro la Juventus.

Questa giornata sarà importante per la classifica, dopo questi novanta minuti si riuscirà a capire meglio la forma fisica delle squadre e anche quale sarà la vera antagonista della Juventus; i bianconeri devono stare attenti soprattutto all’Inter che, grazie ad Antonio Conte, si è ritrovata e con l’ottimo mercato estivo può davvero mettere i bastoni tra le ruote alla formazione di Torino.

Anche il Napoli però non starà a guardare e, dopo la sconfitta subita proprio contro la Juventus nei minuti finali all’Alianz Stadium, cerca l’immediato riscatto. Una cosa è certa: questo campionato sarà equilibrato rispetto a quelli scorsi, ci sarà da sudare fino all’ultima giornata e i tifosi si divertirtanno.