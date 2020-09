Si parte sabato pomeriggio con Torino-Atalanta, i granata vengono da una sconfitta di misura a Firenze, mentre per i bergamaschi sarà l’esordio stagionale. Ci si aspetta una sfida equilibrata, con il Toro in cerca di riscatto. Interessante anche la sfida tra i bomber Zapata e Belotti.

Alle 18 invece andranno in scena Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento: esordio anche per i biancocelesti che vogliono replicare l’ottimo campionato appena concluso ma il Cagliari, fresco di un grande colpo come Godin, non vorrà farsi trovare impreparato; Samp-Benevento invece si presenta come una sfida con in palio dei punti salvezza fra due squadre che hanno come obiettivo quello di rimanere in Serie A.

Sabato sera è in programma Inter-Fiorentina, con i nerazzurri guidati da Conte chiamati subito ad un impegno difficile contro una Fiorentina che potrà contare su Amrabat per la prima volta in campo con la maglia viola.

Domenica invece, oltre alle equilibrate sfide Spezia-Sassuolo ed Hellas Verona-Udinese, si sfideranno anche Napoli e Genoa, forti del gemellaggio delle due tifoserie. A seguire Crotone-Milan, con i calabresi neopromossi chiamati a riscattare il pessimo esordio contro il Genoa, e con il diavolo rossonero che vuole dare continuità all’ottimo finale di stagione scorsa.

Il big match della seconda giornata è però in programma alle 20.45 con Roma-Juventus. I giallorossi sono stati coinvolti in una sconfitta a tavolino per un banale errore sulla compilazione delle liste di età, vedremo se sapranno reagire a questo passo falso e non c’è occasione migliore di farlo contro una Juventus che vuole dimostrare che la vittoria rotonda con la Samp non è stata un caso.

Seconda giornata che si conluderà lunedi sera con il derby emiliano tra Parma e Bologna, una sfida che si preannuncia equilibrata tra due squadre che vengono entrambe da una sconfitta alla prima giornata.