Serie A: tutti in campo a Santo Stefano, ecco il Boxing day all’italiana. Le gare in programma e le dirette televisive

Non ci sarà neanche il tempo di smaltire il panettone natalizio, che i calciatori delle squadre di serie A dovranno tornare subito in campo per il 18° turno di campionato, che si giocherà eccezionalmente il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano.

Il calcio italiano, dunque, prende spunto dalla Premier League inglese, dove storicamente si gioca nel cosiddetto Boxing Day, ovvero il giorno in cui, nell’ottocento, i ricchi regalavano doni ai membri delle classi più povere e che oggi segna l’inizio dei saldi invernali.

Lavoro straordinario dunque per le squadre di serie A, che scenderanno in campo anche sabato 29 dicembre per l’ultimo turno del girone d’andata, prima della pausa invernale di tre settimane.

Il programma del Boxing day all’italiana, prevede le dieci partite spalmate su quattro orari diversi. Si inizierà con il lunch match delle ore 12:30 dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i ciociari ospiteranno il Milan. Due squadre entrambe a caccia di punti, i padroni di casa per ridurre il gap di 5 punti dalla zona salvezza, e i rossoneri per continuare l’avvincente sfida per il quarto posto, che vede sette squadre racchiuse in soli 4 punti.

Alle ore 15 cinque gare in programma. La capolista Juventus, già campione d’inverno farà visita all’Atalanta, la Fiorentina ospiterà il Parma, a Cagliari arriverà il Genoa, la Lazio sarà di scena a Bologna e la Sampdoria giocherà in casa contro il Chievo.

Alle 18 altre tre partite in programma, Torino-Empoli, Roma-Sassuolo e Spal-Udinese. Chiuderà la giornata, alle 20:30, la sfida tra Inter e Napoli, attualmente terza e seconda dietro i bianconeri. Per i nerazzurri un’occasione per rimediare alle ultime poco convincenti prestazioni, per i partenopei l’obbligo di vincere per lasciare ancora un briciolo di speranza in un torneo che sembra sempre più un affare solo della Juve.

Programma televisivo 18° giornata – 26 dicembre