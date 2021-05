Serie A: tre club interessati a Gennaro Gattuso

In caso di qualificazione di Champions League, Aurelio De Laurentiis proverà a ricucire i rapporto con Gennaro Gattuso e programmare insieme la prossima stagione. La stampa, gli addetti ai lavori e le persone vicine alle due parti sono divise sull’argomento il quale potrebbe diventare reale, da un lato o dall’altro, solo alla fine del campionato in corso a giochi compiuti.

Nei giorni scorsi si è parlato di un Luciano Spalletti già promesso sposo del Napoli per il prossimo campionato anche in caso di mancata qualificazione alla Champions. Ad avallare tutto ciò sono i colloqui avuti molto spesso tra il presidente partenopeo e il tecnico toscano che farebbero pensare all’inizio di una nuova avventura in casa Napoli.

Anche i tifosi napoletani sono divisi sull’argomento. Da un lato ci sono quelli che hanno apprezzato e apprezzano Ringhio e sostengono che con una’adeguata campagnia acquisti e maggiore fiducia societaria, il tecnico calabrese potrebbe fare bene e ritornare a raggiungere qualche successo che manca da qualche anno. Dall’altro lato ci sono quelli che imputano a Gattuso la brutta annata del Napoli e si auspicano un cambio di panchino già alla fine del campionato.

Nel frattempo diversi club di Serie A hanno mostrato il loro interesse per l’allenatore. Diversi giorni fa era stata la Fiorentina tra le prime a provare un approccio con l’entourage del tecnico, ma l’operazione sembra non potersi concretizzare. E poi ci sono altre due piste. Una porta alla Juventus, campione d’Italia uscente, che se dovesse incassare un “no” da Max Allegri o in caso di mancata qualificazione alla Champions, potrebbe puntare tutto sul tecnico azzurro. Infine, ci sono stati contatti anche dal Milan, ma questa sembra un’ipotesi più remota.

“Gattuso evita di ascoltare le sirene che arrivano da più parti: Juventus, Fiorentina e addirittura un ritorno al Milan solo le ipotesi ventilate per il suo futuro post Napoli. L’interessamento fa piacere a Ringhio, non di più”, si legge sulle pagine di TuttoSport.