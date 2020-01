Serie A Tim: Udinese-Sassuolo, probabili formazioni

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che non ci sia una vera e propria favorita per la conquista dei tre punti. Sia la squadra allenata da Roberto De Zerbi che quella allenata da Luca Gotti giocheranno in modo equivalente e credo che la gara si possa risolvere grazie ad un episodio. Le squadre sono divise da soli 2 punti in classifica e potrebbero accontentarsi anche di un pareggio.