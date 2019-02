Serie A Tim, Roma-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, il Milan deve pensare al campionato e per la 22° gironata di campionato, si trova di fronte la Roma allenata da Di Francesco. Un big match valido per concretizzare un sogno, chiamato Champions League per i rossoneri mentre per il mister Di Francesco è un match decisivo per la sua panchina, dopo il pesantissimo ko rimediato contro la Fiorentina proprio in Coppa Italia.

Fin ad ora le due squadre si sono incrociate 167 volte, di cui 74 vittorie rossonere e 44 giallorosse con 49 pareggi. Nel girone di andata del campionato di Serie A, il Milan ha vinto per 2 a 1 sulla Roma e anche l’anno precedente i rossoneri hanno vinto per 2 a o all’Olimpico con i gol di Cutrone e Calabria. Per questo match Di Francesco ritrova De Rossi a centrocampo e Dzeko in attacco, mentre Gattuso ha deciso di affidarsi a Paquetà a centrocampo e in attacco al neo acquisto Piatek. Il big match andrà in scena domenica 3 febbraio alle 20:30 sulle reti Sky oppure in streaming su Sky Go.

Le tattiche di gioco

In casa della Roma, allenatore Di Francesco ha qualche problemino per quanto riguarda la rosa da schierare contro il Milan. Infatti, per questo match non riesce a recuperare: Under, Perotti e Juan Jesus e in più deve fare i conti con i due squalificati: Cristante e Nzonzi. In difesa c’è il ritorno di Fazio con Santon come terzino destro mentre Florenzi si posiziona sulla linea a tre dietro all’unica punta Dzeko. Davanti alla difesa, a centrocampo, Di Fracesco ritrova De Rossi insieme a Lorenzo e Pellegrini.

In casa Milan, l’allenatore Gattuso ha deciso di schierare dal 1° minuto in attacco il neo acquisto Piatek, visto l’esordio strabiliante che ha avuto nella partita di Coppa Italia, contro il Napoli. Il nuovo attaccante a quanto pare è riuscito ad integrarsi nella nuova squadra e nel nuovo schema di gioco senza tanti problemi. In difesa, ancora out Zapata mentre Calabria potrebbe spuntarla su Abate per un posto da titolare. A centrocampo, gli insostituibili Kessiè e Bakayoko, che nonostante i moltissimi minuti sulle gambe la formazione rossonera non può fare a meno di loro.

Buone notizie arrivano, invece, dallo spogliatoio, Biglia potrebbe tornare al più presto in campo. L’unica novità per quanto riguarda la formazione scesa in campo in Coppa Italia contro il Napoli, è il ritorno di Suso e Calhanoglu dal 1° minuto ad aiutare Piatek in attacco.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Milan:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.