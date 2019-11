Serie A Tim: probabili formazioni di Verona-Fiorentina

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che tra le due squadre la favorita a conquistare i tre punti in palio domenica sia la squadra viola. La Fiorentina arriva dalla batosta contro il Cagliari e per questo vorrà riscattarsi in campionato. Inoltre, c'è una forte differenza tecnica tra le due formazioni e nel valore dei singoli giocatori.