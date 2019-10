Serie A Tim: probabili formazioni di Udinese-Roma

Nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, si affronterano l’Udinese di Igor Tudor e la Roma di Paulo Fonseca. Il match si svolgerà mercoledì 30 ottobre alle ore 21 allo stadio Dacia Arena di Udine. L‘Udinese, reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta (7-1), è 14a a quota 10 punti (come il Milan), mentre la Roma, reduce dalla vittoria per 2 a 1 contro il Milan, è quinta in classifica a quota 16 punti.

L’Udinese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali l’argentino Juan Musso, nella difesa a 3 dovrebbero giocare il brasiliano Rodrigo Becão, William Troost-Ekong e Bram Nuytinck; a centrocampo dovrebbero giocare Ken Sema, Rodrigo de Paul, Mato Jajalo, Rolando Mandragora e Samir; in attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Kevin Lasagna e Stefano Okaka.

La squadra giallorossa, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1; tra i pali lo spagnolo Pau López, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Leonardo Spinazzola, Federico Fazio, Chris Smalling ed Aleksandar Kolarov; a centrocampo dovrebbero giocare Gianluca Mancini e Jordan Veretout, con Nicolò Zaniolo, Javier Pastore e Justin Kluivert ad agire dietro all’unica punta, il bosniaco Edin Dzeko.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Udinese e Roma:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão,Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, De Paul, Jajalo, Mandragora, Samir; Lasagna, Okaka.

Panchina: Nicolas, Perisan, Sierralta, De Maio, Walace, Barak, ter Avest, Pussetto, Fofana, Nestorovski. Allenatore: Igor Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Cetin, Riccardi, Antonucci, Perotti. Allenatore: Paulo Fonseca.

Ad arbitrare il match della Dacia Arena sarà Massimiliano Irrati, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bottegoni, menre il Quarto Uomo sarà Illuzzi. Al VAR è stato designato Mazzoleni, mentre all’AVAR ci sarà Vivenzi.