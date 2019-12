Serie A Tim: probabili formazioni di Udinese-Cagliari

In occasione della 17a giornata di campionato di Serie A Tim si affronteranno l’Udinese, allenata da Luca Gotti, ed il Cagliari, allenato da Rolando Maran. Il match è previsto per sabato 21 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Friuli (Dacia Arena) di Udine. L’Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, è al 16° posto in classifica a quota 15 punti, mentre il Cagliari, reduce dalla sconfitta maturata nei minuti di recupero contro la Lazio, è quinta in classifica a quota 29 punti.

La squadra bianconera dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali l’argentino Juan Musso, nella difesa a 3 dovrebbero giocare il francese Sebastien De Maio, William Troost-Ekong e Bram Nuytinck. A centrocampo dovrebbero giocare il danese Jens Stryger Larsen, Rodrigo de Paul, Ignacio Pussetto, Rolando Mandragora e Seko Fofana; in attacco spazio alla coppia formata dagli azzurri Stefano Okaka e Kevin Lasagna.

Il Cagliari, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali giocherà il brasiliano Rafael de Andrade Bittencourt, mentre la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Fabrizio Cacciatore e Luca Pellegrini sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Ragnar Klavan e Fabio Pisacane. A centrocampo dovrebbero giocare il croato Marko Rog, Luca Cigarini ed Artur Ionita. Il belga Radja Nainggolan dovrebbe giocare da trequartista dietro alla coppia offensiva formata dal brasiliano João Pedro e dall’argentino Giovanni Simeone.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari:

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, De Paul, Pussetto, Fofana; Lasagna, Okaka.

Panchina: Nicolas, Perisan, Becao, Sierralta, Ter Avest, Sema, Jajalo, Walace, Barak, Teodorczyk, Nestorovski. Indisponibili: Jajalo, Sam.

Allenatore: Luca Gotti.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Panchina: Rafael, Aresti, Mattiello, Faragò, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Castro, Pinna, Deiola, Cerri. Squalificati: Olsen, Nandez. Indisponibili: Cragno, Pavoletti, Birsa, Ceppitelli.

Allenatore: Rolando Maran.