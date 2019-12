Serie A Tim: probabili formazioni di Torino-SPAL

In occasione della 17a giornata di campionato di Serie A Tim si affronteranno il Torino, allenato da Walter Mazzarri, e la SPAL, allenata da Leonardo Semplici. Il match è previsto per sabato 21 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il Torino, reduce dal pareggio contro il Verona, è nono in campionato a quota 21 punti, mentre la SPAL, reduce dalla sconfitta contro la Roma, è ultima in classifica a quota 9 punti.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1: tra i pali Salvatore Sirigu, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. A centrocampo invece dovrebbero giocare l’argentino Cristian Ansaldi, Tomás Rincón, Soualiho Meïté ed Ola Aina; sulla trequarti dovrebbero giocare Alex Berenguer e Simone Verdi, dietro all’unica punta Andrea Belotti.

La SPAL, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali Etrit Berisha, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Francesco Vicari, Nenad Tomović e Thiago Cionek. A centrocampo dovrebbero giocare Gabriel Strefezza, Alessandro Murgia, Simone Missiroli, Jasmin Kurtic ed Igor Julio dos Santos de Paulo. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Alberto Paloschi ed Andrea Petagna.

Le probabili formazioni di Torino-SPAL:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Meite, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Djidji, De Silvestri, Laxalt, Millico, Zaza, Lukic.

Indisponibili: Iago Falque, Lyanco, Parigini, Edera, Bonifazi, Baselli.

Allenatore: Walter Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Cionek; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor Julio; Paloschi, Petagna.

Panchina: Thiam, Letica, Salamon, Valoti, Felipe, Di Francesco, Valdifiori, Kryeziu, Moncini, Floccari, Jankovic.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Reca, Sala.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Arbitro del match sarà Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Scatragli. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre al VAR ci sarà Massa ed all’AVAR ci sarà Longo.