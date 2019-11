Serie A Tim: probabili formazioni di Torino-Inter

In occasione della 13a giornata di Serie A Tim, allo Stadio Olimpico Grande Torino, sabato 23 novembre, si affronteranno il Torino, allenato da Waler Mazzarri, e l’Inter, allenata da Antonio Conte. Il Torino, reduce dalla vittoria contro il Brescia, è 11° a quota 14 punti, mentre l’Inter, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona, è 2° in classifica a quota 31 punti.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali Salvatore Sirigu, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. A centrocampo invece dovrebbero giocare l’argentino Cristian Ansaldi, Saša Lukić, Tomás Rincón, Soualiho Meïté e Ola Aina. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Andrea Belotti e da Alex Berenguer, che sembra essere favorito per una maglia da titolare rispetto a Simone Verdi.

Anche l’Inter dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2; tra i pali Samir Handanovič, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Diego Godín; il centrocampo a 5 dovrebbe essere formato da Antonio Candreva, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Matías Vecino e Cristiano Biraghi. In attacco spazio alla coppia formata dall’argentino Lautaro Martínez e dal belga Romelu Lukaku.

Ecco le probabili formazioni della sfida Torino-Inter:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Meite, Ola Aina; Berenguer, Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Djidji, Edera, Baselli, De Silvestri, Millico, Zaza, Verdi. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Brozovic, Barella, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Panchina: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sensi, Asamoah, Lazaro, Gagliardini, Borja Valero, Esposito. Allenatore: Antonio Conte.

Ad arbitrare la gara sarà Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Daniele Bindoni. Micheal Fabbri è stato designato come quarto uomo, mentre al Var ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni e all’Avar Giacomo Paganessi.