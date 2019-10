Serie A Tim: probabili formazioni di Torino-Cagliari

Il Torino di Walter Mazzarri affronterà domenica 27 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Grande Torino, il Cagliari, allenato da Rolando Maran. Il Torino, reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, è 10° in classifa a quota 10 punti come il Milan e proprio l’Udinese. Il Cagliari, reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro la SPAL, invece è 5° in classifica avendo conquistato 14 punti nelle prime otto giornate.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-3; tra i pali Salvatore Sirigu, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Lyanco. A centrocampo invece dovrebbero giocare l’argentino Cristian Ansaldi, Daniele Baselli, Tomás Rincón e Soualiho Meïté. Il tridente d’attaco dovrebbe essere formato da Iago Falque e gli azzurri Andrea Belotti e Simone Verdi.

Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2; tra i pali lo svedese Robin Olsen, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Paolo Faragò e Luca Pellegrini sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare il capitano Luca Ceppitelli e Fabio Pisacane. A centrocampo dovrebbero giocare l’uruguaiano Nahitan Nández, Luca Cigarini ed il croato Marko Rog. Il belga Radja Nainggolan dovrebbe giocare da trequartista dietro alla coppia d’attaco formata dal brasiliano João Pedro e dall’argentino Giovanni Simeone.

Le probabili formazioni della sfida Torino-Cagliari:

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meite; Iago Falque, Verdi, Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Djidji, Bonifazi, Laxalt, Bremer, Edera, Lukic, Parigini, De Silvestri, Ola Aina, Zaza.

Allenatore: Walter Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Panchina: Rafael, Aresti, Mattiello, Cacciatore, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Pinna, Ionita, Deiola, Castro, Cerri, Ragatzu.

Allenatore: Rolando Maran.

Ad arbitrare la gara sarà Michael Fabbri, mentre gli assistenti saranno Costanzo e Pagliardini; quarto ufficiale del match sarà Marinelli, mentre al Var e Avar sono stati designati Banti e Preti.