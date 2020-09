Serie A Tim: probabili formazioni di Torino-Atalanta

In occasione della seconda giornata di campionato si sfideranno allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino, allenato da Marco Gianpaolo, e l’Atalanta, allenata da Gian Piero Gasperini. La sfida avverrà sabato 26 settembre alle ore 15.00.

Il Torino è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina ed è attualmente a 0 punti in classifica, mentre per la squadra bergamasca si tratta del debutto stagionale visto che a causa degli impegni europei che l’hanno vista protagonista ha ottenuto una settimana in più di riposo e recupererà la sfida contro la Lazio il 30 settembre.

Il club granata dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali Salvatore Sirigu, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Armando Izzo e Cristian Ansaldi sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Nicolas Nkoulou ed il brasiliano Gleison Bremer; a centrocampo dovrebbero giocare Soualiho Meïté, Tomás Rincón e Karol Linetty. Il tidente d’attacco dovrebbe essere formato da Álejandro Berenguer dietro alla coppia azzurra formata da Simone Zaza e Andrea Belotti.

La Dea invece dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1; tra i pali giocherà Marco Sportiello essendo Gianluigi Gollini ancora alle prese con l’infortunio, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Rafael Toloi, Mattia Caldara e Boško Šutalo; A centrocampo dovrebbero giocare Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler e Robin Gosens. In attacco spazio al Papu Gomez e Ruslan Malinovs’kyj dietro al colombiano Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta;

Torino (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Ansaldi; Nkoulou; Bremer; Meïté; Rincón; Linetty; Berenguer; Zaza; Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Vojvoda, Lyanco, Murru, Verdi, Lukic, Segre, Falque, Millico

Indisponibili: Singo, Rodriguez, Baselli

Allenatore: Marco Gianpaolo

Atalanta (3-4-2-14): Sportiello, Toloi, Caldara, Šutalo; Hateboer; de Roon, Freuler; Gosens; Gomez; Malinovs’kyj, Zapata.

Panchina: Rossi, Palomino, Bellanova, Piccini, Mojica, Reca, Pasalic, Lammers, Muriel

Squalificati: Djimsiti, Romero

Indisponibili: Ilicic, Gollini, Miranchuk, Pessina

Allenatore: Gian Piero Gasperini