Serie A Tim: probabili formazioni di SPAL-Napoli

La SPAL, allenata da Leonardo Semplici, affronterà domenica 27 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, il Napoli di Carlo Ancellotti, nella gara valida per la nona giornata di campionato.

La squadra estense, reduce dalla sconfitta per 2 a 0 contro il Cagliari, è terz’ultima avendo conquistato solo 6 punti nelle prime 8 giornate di campionato, mentre il Napoli, reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro l’Hellas Verona e la vittoria in Champions League contro il Salisburgo per 3 a 2, con cui ha ipotecato il passaggio agli ottavi, è quarto in classifica a quota 16 punti.

La SPAL dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1; tra i pali Etrit Berisha, la difesa a 4 dovrebbe essere composta dal serbo Nenad Tomović e da Jacopo Sala sulle fasce, mentre Francesco Vicari e Igor Julio dovrebbero giocare centrali. A centrocampo dovrebbero giocare Mirko Valdifiori, Simone Missiroli e Arkadiusz Reca. Sulla trequarti dovrebbero giocare Jasmin Kurtić e Sergio Floccari con Andrea Petagna come punta.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2; tra i pali il giovane Alex Meret, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam sulle fasce, mentre Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic dovrebbero giocare centrali. A centrocampo dovrebbero giocare lo spagnolo José María Callejón, Eljif Elmas, Piotr Zieliński e Lorenzo Insigne. L’attacco dovrebbe essere composto dalla coppia formata da Arkadiusz Milik e Dries Mertens.

Le probabili formazioni di SPAL-Napoli:

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Tomović, Sala, Vicari, Julio; Valdifiori, Missiroli, Reca; Kurtic, Floccari; Petagna.

Panchina: Thiam, Letica, Cionek, Cannistrà, Felipe, Nikolic, Strefezza, Di Francesco, Valoti, Paloschi, Murgia, Moncini, Jankovic. Allenatore: Leonardo Semplici.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic; Callejón, Elmas, Zieliński, Insigne; Milik, Mertens.

Panchina: Ospina, Karnezis, Luperto, Malcuit, Allan, Ruiz, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano. Allenatore: Carlo Ancellotti.