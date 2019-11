Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che questo posticipo del lunedì sera non abbia un vero e proprio favorito. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi per 0 a 0, quindi credo sia fondamentale stasera vedere chi è riuscita a migliorarsi nella fase offensiva.