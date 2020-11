Serie A Tim: probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Nella sfida del Mapei Stadium credo che i favori del pronostico vadano alla squadra di casa allenata da De Zerbi, reduce da un filotto di risultati utili e forte del suo secondo posto in classifica. I neroverdi hanno anche la possibilità di issarsi al primo posto solitario in attesa del risultato del Milan. L’Udinese, dal canto suo, non starà a guardare e cercherà di tornare in Friuli con qualche punto.