Serie A Tim: probabili formazioni di Sassuolo-Torino

In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Tim, si sfideranno il Sassuolo, allenato da Roberto De Zerbi, e il Torino, allenato da Marco Gianpaolo. La sfida avrà luogo stasera alle ore 20.45 al Mapei Stadium – Città del Tricolore a Reggio Emilia.

Il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro il Bologna, è attualmente secondo in classifica a quota 10 punti, mentre il Torino, reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, è ultimo in classifica non avendo conquistato ancora neanche un punto.

La squadra neroverde dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali giocherà Andrea Consigli; la difesa a 4 dovrebbe essere composta dal turco Mert Müldür sulla fascia destra e dal greco Geōrgios Kyriakopoulos sulla fascia sinistra, mentre centrali dovrebbero giocare Gian Marco Ferrari e Vlad Chiricheș. A centrocampo spazio a Pedro Obiang, Manuel Locatelli, con Domenico Berardi, Filip Đuričić e Lukas Haraslin ad agire sulla trequarti. In attaco dovrebbe giocare come unica punta Francesco “Ciccio” Caputo.

La squadra granata invece dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali giocherà Salvatore Sirigu, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Mërgim Vojvoda e Ricardo Rodríguez sulle fasce, mentre centrali dovrebbero giocare Nicolas Nkoulou ed il brasiliano Gleison Bremer; a centrocampo dovrebbero giocare Soualiho Meïté, Tomás Rincón e Karol Linetty. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Sasa Lukic dietro alla coppia azzurra formata da Federico Bonazzoli e Andrea Belotti.

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Harasalin, Djuricic; Caputo.

Panchina: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Ayhan, Boga, Maxime Lopez, Peluso, Bourabia, Ricci, Raspadori, Defrel.

Indisponibili: Toljan, Schiappacasse, Romagna.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

Panchina: Ujkani, Rosati, Ansaldi, Murru, Lyanco, Singo, Karamoko, Segre, Gojak, Verdi.

Indisponibili: Izzo, Baselli, Zaza.

Allenatore: Marco Gianmpaolo.