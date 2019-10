Serie A Tim: probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Dopo la sosta per le nazionali, ritorna il campionato di Serie A Tim. L’Inter, dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus, affronterà al MAPEI Stadium – Città del Tricolore il Sassuolo, allenato da De Zerbi, nella gara valida per l’ottava giornata di campionato. Il Sassuolo ritorna a giocare dopo due settimane avendo saltato la partita contro il Brescia, a causa della morte del patron neroverde Squinzi.

Il Sassuolo si presenta alla sfida con forti dubbi riguardanti il modulo, che dovrebbe essere probabilmente il 4-3-3. In porta il confermatissimo Andrea Consigli, la difesa dovrebbe essere composta dal brasiliano Marlon e da Gian Marco Ferrari come difensori centrali, con Federico Peluso sulla fascia sinistra e Mert Müldür sulla destra, che però è in ballottaggio con Jeremy Toljan per un posto da titolare. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Pedro Obiang, Francesco Magnanelli ed Alfred Duncan. L’attacco dovrebbe essere composto da Grégoire Defrel, Domenico Berardi e Francesco Caputo.

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver perso il Derby d’Italia e il primato in classifica, si presenta al lunch match di domenica piena di dubbi di formazione sia causa del turnover in vista della sfida decisava di Champions League contro il Borussia Dortumund che si giocherà mercoledì 23 ottobre a San Siro, sia a causa dei vari infortuni. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con in porta il confermatissimo Samir Handanovič; la difesa dovrebbe essere composta da Milan Škriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che però è in ballottaggio per un posto da titolare con Diego Godín. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Roberto Gagliardini, Kwadwo Asamoah, Marcelo Brozović, Nicolò Barella e Valentino Lazaro. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Romelu Lukaku e l’ex Matteo Politano, in ballottaggio con Lautaro Martínez.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozović, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.