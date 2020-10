Serie A Tim: probabili formazioni di Sassuolo-Crotone

In occasione della terza giornata del campionato di Serie A Tim, si sfideranno il Sassuolo, allenato da Roberto De Zerbi, e il Crotone, allenato da Giovanni Stroppa. La sfida avrà luogo sabato 3 ottobre alle ore 15:00 al Mapei Stadium – Città del Tricolore a Reggio Emilia.

Il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro lo Spezia, è attualmente settimo in classifica a quota 4 punti, mentre il neopromosso Crotone, reduce dalla sconfitta contro il Milan, è diciannovesimo in classifica a quota 0 punti.

I neroverdi dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1; in porta giocherà Andrea Consigli; la difesa a 4 dovrebbe essere composta dal tedesco Jeremy Toljan sulla fascia destra e dal greco Geōrgios Kyriakopoulos sulla fascia sinistra, mentre centrali dovrebbero giocare Gian Marco Ferrari e Vlad Chiricheș. A centrocampo spazio a Pedro Obiang, Manuel Locatelli, con Domenico Berardi, Filip Đuričić e Grégoire Defrel ad agire sulla trequarti. In attaco dovrebbe giocare come unica punta Francesco “Ciccio” Caputo.

Il Crotone dovrebbe scendere in campo invece con il modulo 3-5-2; tra i pali giocherà il capitano Alex Cordaz; la difesa a tre dovrebbe essere composta dall’argentino Lisandro Magallán, da Luca Marrone e dal serbo Vladimir Golemić. A centrocampo dovrebbero giocare il portoghese Pedro Pereira, il brasiliano Junior Messias, Niccolò Zanellato, Salvatore Molina e Arkadiusz Reca. In attacco spazio alla coppia formata da Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy, e Denis Drăguș.

Sassuolo e Crotone, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiricheș, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Defrel, Caputo.

Panchina: Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Ricci, Muldur, Traoré, Ghion, Bourabia, Haraslin, Scamacca.

Indisponibili: Boga, Magnanelli, Romagna, Rogerio, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Zanellato, Molina, Reca; Simy, Dragus.

Panchina: Festa, Spolli, Mazzotta, Rispoli, Yakubiv, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Vulic, Eduardo, Kargbo.

Indisponibili: Cuomo, Gigliotti, Benali, Riviere, Cigarini.

Allenatore: Giovanni Stroppa.