Serie A Tim: probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che sia una gara in cui non ci sia un vero favorito, essendo un derby è sempre una partita a sé. L'atteggiamento dimostrato dal Bologna nelle gare finora disputate è stato quello di una squadra combattiva come il suo allenatore, ma non credo si possa sottovalutare il Sassuolo che ha un gioco molto propositivo ed un giocatore in forma smagliante come Domenico Berardi.