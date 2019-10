Serie A Tim: probabili formazioni di Parma-Verona

Il Parma di Roberto D’aversa affronterà martedi 29 ottobre alle ore 19:00 l’Hellas Verona di Ivan Juric. La sfida, valida per la 10a giornata del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Ennio Tardini. Il Parma, reduce dal pareggio contro l’Inter di Antonio Conte, è ottavo in classifica a quota 13 punti, mentre l’Hellas Verona, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo, è quindicesimo in classifica a quota 9 punti.

Il Parma dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3; tra i pali confermato Luigi Sepe, la difesa a 4 dovrebbe essere formata da Matteo Darmian e Giuseppe Pezzella sulle fasce, mentre Simone Iacoponi e Kastriot Dermaku dovrebbero giocare come centrali; a centrocampo dovrebbero giocare Hernani, lo slovacco Juraj Kucka ed Antonino Barillà; in attaco il tridente dovrebbe essere composto da Dejan Kulusevski, Gervinho e Yann Karamoh.

Il Verona, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1: tra i pali Marco Silvestri, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Amir Rrahmani, Marash Kumbulla ed Paweł Dawidowicz; a centrocampo invece dovrebbero giocare Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Miguel Veloso e Darko Lazović; in attacco dovrebbero giocare Matteo Pessina e Mattia Zaccagni alle spalle dell’unica punta, il polacco Mariusz Stępiński.

Le probabili formazioni di Parma-Verona:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Panchina: Colombi, Alastra, Laurini, Brugman, Barillà, Grassi, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.

Panchina: Berardi, Henderson, Gunter, Lucas Felippe, Danzi, Verre, Empereur, Tutino, Vitale, Pessina, Adjapong, Wesley, Di Carmine. Allenatore: Ivan Jurić.

Ad arbitrare il match tra Parma e Verona al Tardini sarà Manganiello con l’aiuto degli assistenti Imperiale e Rossi. Il quarto uomo sarà Guida; alla postazione VAR ci sarà Rocchi, mentre a quella AVAR ci sarà Cecconi.