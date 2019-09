Serie A Tim: probabili formazioni di Parma-Torino

Stasera allo stadio Ennio Tardini di Parma si affronteranno alle ore 20:45 il Parma allenato da Robero D’Aversa, e il Torino allenato da Waler Mazzarri. Il Parma è reduce dalla vittoria grazie all’autogol di Bourabia al 95esimo contro il Sassuolo nella partita infasettimanale, mentre il Torino ha vinto in rimonta nella partita casalinga contro il Milan grazie alla doppietta di uno straripante Belotti che ha di fatto reso vano il gol di Piatek del momentaneo vantaggio rossonero.

La formazione del Parma sembra essere dettata dalla panchina corta; sembra complicato che Juraj Kucka, tornato ieri in gruppo, possa essere utilizzato dal primo minuto nella sfida contro il Torino. Il mister D’Aversa deve sciogliere solo il dubbio su chi far giocare in difesa tra Riccardo Gagliolo o Giuseppe Pezzella, con il primo che sembra comunque di gran lunga favorito sul secondo per un posto da titolare.

La difesa completa si dovrebbe comporre con Simone Iacoponi, Bruno Alves e Vincent Laurini, che giocherà al posto di Matteo Darmian, ex della partita che a causa di una lesione al bicipite femorale di lieve entità, rimediata in allenamento, salterà la partita. Il centrocampo invece sarà composto da Matteo Scozzarella, Hernani e Antonino Barillà, mentre in attacco Gervinho è chiamato a fare gli straordinari al fianco di Roberto Inglese e Dejan Kulusevski.

Il tecnico del Torino ha recuperato Sasa Lukic, tornato in gruppo e disponibile per Parma ma difficilmente verrà utilizzato dal primo minuto. Simone Zaza è uscito acciaccato dalla partita contro il Milan per cui potrebbe giocare Alejandro Berenguer affianco a Simone Verdi e ad Andrea Belotti.

PARMA: Sepe; Laurini, B. Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

TORINO FC: Sirigu; Izzo, Bonifazi, N’Koulou, Ansaldi; Baselli, Rincón, Laxalt; Verdi, Berenguer, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.