Serie A Tim: probabili formazioni di Parma-Lecce

Nel posticipo della 19a giornata di Serie A Tim, ultima del girone d’andata, si sfideranno il Parma, allenato da Roberto D’Aversa, ed il Lecce, allenato da Fabio Liverani. La sfida è prevista per stasera alle ore 20:45, allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

Il Parma, reduce dalla sconfitta per 5 a 0 contro l’Atalanta, è nono a quota 25 punti, mentre il Lecce, reduce dalla sconfitta di misura contro l’Udinese, è 17° in classifica a quota 15 punti.

Il Parma dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3; tra i pali confermato Luigi Sepe, la difesa a 4 dovrebbe essere formata da Matteo Darmian e Riccardo Gagliolo sulle fasce, mentre Simone Iacoponi e Bruno Alves dovrebbero giocare come centrali; a centrocampo dovrebbero giocare Hernani, Matteo Scozzarella ed Alberto Grassi; in attacco il tridente dovrebbe essere composto dallo svedese Dejan Kulusevski, dallo slovacco Juraj Kucka e dall’azzurro Roberto Inglese.

Anche il Lecce dovrebbe giocare con il modulo 4-3-3: tra i pali confermato il brasiliano Gabriel; la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Giulio Donati e da Cristian Dell’Orco sulle fasce, con Luca Rossettini e Fabio Lucioni che dovrebbero giocare centrali. A centrocampo dovrebbero giocare Jacopo Petriccione, Giannelli Imbula ed il greco Panagiōtīs Tachtsidīs; in attacco spazio al tridente offensivo formato da Marco Mancosu, Khouma El Babacar e Filippo Falco.

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Parma e Lecce:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Grassi; Kulusevski, Kucka, Inglese.

Panchina: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Brugman, Kurtic, Cornelius, Gervinho, Siligardi, Sprocati.

Squalificati: Barillà. Indisponibili: Karamoh. Allenatore: Roberto D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Tachtsdis, Petriccione, Imbula; Mancosu, Babacar, Falco.

Panchina: Vigorito, Riccardi, Vera, Deiola, Meccariello, Dubickas, Gallo, Rispoli, Maselli, Laraspata, Chironi, Lapadula.

Indisponibili: Calderoni, Majer, Shakhov, Tabanelli e Farias. Allenatore: Fabio Liverani.