Serie A Tim: probabili formazioni di Napoli-Genoa

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che sulla carta la squadra partenopea sia nettamente favorita, essendo ad un livello tecnico superiore al Genoa. La squadra ligure, però, non credo debba essere sottovaluta sia in virtù del gioco convincente mostrato dall'arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta, sia in virtù di una situazione incandescente in casa Napoli a causa dei contrasti tra società e giocatori.