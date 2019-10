Serie A Tim: probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Per la decima giornata del campionato di Serie A Tim, il Napoli di Carlo Ancelotti affronterà alle ore 19 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, allo stadio San Paolo. Il Napoli, reduce dal pareggio contro la SPAL, è quarto in classifica a quota 17 punti, mentre l’Atalnta, reduce dalla vittoria show (7-1) contro l’Udinese, è terza in classifica a quota 20 punti.

La squadra azzurra dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2; tra i pali Alex Meret, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Giovanni Di Lorenzo e Sebastiano Luperto sulle fasce, mentre Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic dovrebbero giocare centrali. A centrocampo dovrebbero giocare lo spagnolo José María Callejón, Allan, Piotr Zieliński e Fabián Ruiz. L’attacco dovrebbe essere composto dalla coppia formata dal messicano Hirving Lozano e dal belga Dries Mertens.

La Dea dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2; tra i pali Pierluigi Gollini, la difesa a 3 dovrebbe essere composta dal brasiliano Rafael Tolói, José Luis Palomino e Berat Djimsiti; a centrocampo dovrebbero giocare Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pašalić e Robin Gosens, mentre el Papu Alejandro Gomez dovrebbe giocare come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata dal colombiano Luis Muriel e Josip Ilicic.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Luperto; Callejón, Allan, Zieliński, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens.

Panchina: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Elmas, Insigne, Mario Rui, Gaetano, Younes, Milik, Llorente. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Panchina: Sportiello, Rossi, Kjaer, Arana, Castagne, Freuler, Ibanez, Malinovskyi, Barrow, Traoré, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ad arbitrare il match delle 19 allo stadio San Paolo tra Napoli ed Atalanta sarà l’arbitro Giacomelli con l’aiuto degli assistenti Bindoni e Longo; il quarto uomo sarà invece Doveri, mentre al VAR ci sarà Banti e all’AVAR Manganelli.